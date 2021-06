Louis Mapou l’a exprimé très clairement : « Ce timing nous est imposé et il n’est pas bon du tout ». « Nous avons à chaque fois eu deux ans pour travailler. Qu’est-ce qui justifierait qu’on se précipite autant, alors que c’est le moment le plus important de notre histoire ? » « Qu’est-ce qui fait qu’on ne joue pas la carte de l’Accord jusqu’au bout ? », c’est-à-dire jusqu’à son délai légal, s’interroge Louis Mapou, d’autant que ce troisième référendum est considéré différemment des autres et représente un « challenge » particulier.

L’ombre d’un boycott

La volonté de stabilisation invoquée par l’État et les formations loyalistes ne tient pas pour les indépendantistes de l’UNI. Les questions fusent : « Avec les présidentielles qui vont aussi faire débat en Calédonie et se discuter sur la base d’un « non » ou d’un « oui », qui peut garantir que le cadre se déroule correctement ? ». « Quelle est vraiment la visibilité apportée aux acteurs économiques jusqu’en 2023 ? » Et surtout, puisque le mouvement indépendantiste n’était pas d’accord pour 2021, « qui peut garantir que les gens voudront nous suivre ? Ils pourront considérer qu’on nous a trompés ». Le boycott n’est pas clairement brandi, mais cette éventualité est néanmoins suggérée, car « les militants en parlent ».

Pour Louis Mapou, la Nouvelle-Calédonie sort d’une période très tourmentée et il est regrettable que l’on impose ce rythme, sur des questions clivantes, à un peuple « qui n’a pas la masse critique pour accuser les coups et les contrecoups ». Le représentant se dit d’ailleurs inquiet de la réaction des militants qu’ils ont « déjà bien eu du mal à tenir avec l’histoire de l’usine du Sud ».

Et c’est une des raisons qui ont fait évoluer l’UNI sur la date de ce troisième référendum. Après avoir plaidé pour un vote en 2021, par crainte de l’élection de Marine Le Pen, ils ont changé d’avis pour 2022, compte tenu du contexte politique et du conflit autour de l’usine du Sud. Désormais, ils veulent un « horizon dégagé » et se positionnent toujours en faveur d’une période de transition d’environ quatre ans. « Il semble que les choses aient été monnayées entre la date et la période de transition », juge l’UNI.