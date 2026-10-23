L’UE soutient la formation pour manifester son intérêt à la Nouvelle-Calédonie

Contrairement au mémorandum signé le même jour sur le nickel, la convention, paraphée mardi 20 octobre dans l’amphi 400, prévoit 596 millions de francs, mobilisables sur trois à quatre ans. Elle s’articule autour de trois priorités : l’insertion professionnelle des jeunes, des femmes et des personnes éloignées de l’emploi, la formation de professionnels de la santé et du social et le soutien aux associations accompagnant les publics vulnérables.

Sa mise en œuvre sera confiée à Expertise France, l’agence publique française de coopération technique internationale et filiale de l’AFD, Agence française du développement, avec un démarrage prévu au premier semestre 2027.

Ce financement trouve son origine dans une demande d’aide d’urgence adressée à Bruxelles par l’ancien président du gouvernement, Louis Mapou, après les violences de mai 2024. « On a débloqué cinq millions d’euros et on a demandé au gouvernement de quoi il avait besoin. Le gouvernement nous a dit qu’il fallait investir dans la formation professionnelle », explique Céline Ruiz, représentante de l’Union européenne en Nouvelle-Calédonie.

« Cette convention permet de nous occuper de la jeunesse », a souligné le président du gouvernement, Milakulo Tukumuli, mardi. Il a notamment cité le Groupement pour l’insertion et l’évolution professionnelles (Giep), la formation d’infirmier et d’aide-soignant, ainsi qu’une mission de solidarité, sans toute- fois promettre de miracle. « Je ne pense pas qu’il existe une solution magique à toutes les difficultés qu’on a », a souligné le président. Milakulo Tukumuli a également rapproché cette enveloppe du volet jeunesse du pacte de refondation conclu avec l’État. Il rappelle que le pacte prévoit entre 100 et 200 millions de francs par an. Étalés sur trois à quatre ans, les 596 millions de francs européens représentent donc un effort annuel similaire.

Cette convention fait écho aux deux rapports d’évaluation publiés en septembre par la Chambre territoriale des comptes (CTC) et l’UNC, qui ont dressé un constat sévère sur les politiques de formation des jeunes les plus éloignés de l’emploi. La CTC estime leur nombre entre 7 000 et 12 000. Elle relève que les crédits consacrés à la formation professionnelle ont diminué de moitié en dix ans et que les dispositifs ne touchent, chaque année, que 4 à 8 % du public cible. Entre 2020 et 2025, seules deux formations sur cinq ciblaient spécifiquement ces jeunes.