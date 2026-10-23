L’UE soutient la formation pour manifester son intérêt à la Nouvelle-Calédonie

L’Union européenne et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ont signé, mardi 20 octobre après-midi, à l’université de la Nouvelle-Calédonie (UNC), à Nouméa, une convention de financement de 596 millions de francs pour soutenir l’emploi, la formation professionnelle et le tissu associatif. Sollicitée après les événements de mai 2024, cette aide s’inscrit dans une volonté plus large de Bruxelles de renforcer sa présence dans le Pacifique.
Contrairement au mémorandum signé le même jour sur le nickel, la convention, paraphée mardi 20 octobre dans l’amphi 400, prévoit 596 millions de francs, mobilisables sur trois à quatre ans. Elle s’articule autour de trois priorités : l’insertion professionnelle des jeunes, des femmes et des personnes éloignées de l’emploi, la formation de professionnels de la santé et du social et le soutien aux associations accompagnant les publics vulnérables.
Sa mise en œuvre sera confiée à Expertise France, l’agence publique française de coopération technique internationale et filiale de l’AFD, Agence française du développement, avec un démarrage prévu au premier semestre 2027.
Ce financement trouve son origine dans une demande d’aide d’urgence adressée à Bruxelles par l’ancien président du gouvernement, Louis Mapou, après les violences de mai 2024. « On a débloqué cinq millions d’euros et on a demandé au gouvernement de quoi il avait besoin. Le gouvernement nous a dit qu’il fallait investir dans la formation professionnelle », explique Céline Ruiz, représentante de l’Union européenne en Nouvelle-Calédonie.
« Cette convention permet de nous occuper de la jeunesse », a souligné le président du gouvernement, Milakulo Tukumuli, mardi. Il a notamment cité le Groupement pour l’insertion et l’évolution professionnelles (Giep), la formation d’infirmier et d’aide-soignant, ainsi qu’une mission de solidarité, sans toute- fois promettre de miracle. « Je ne pense pas qu’il existe une solution magique à toutes les difficultés qu’on a », a souligné le président. Milakulo Tukumuli a également rapproché cette enveloppe du volet jeunesse du pacte de refondation conclu avec l’État. Il rappelle que le pacte prévoit entre 100 et 200 millions de francs par an. Étalés sur trois à quatre ans, les 596 millions de francs européens représentent donc un effort annuel similaire.
Cette convention fait écho aux deux rapports d’évaluation publiés en septembre par la Chambre territoriale des comptes (CTC) et l’UNC, qui ont dressé un constat sévère sur les politiques de formation des jeunes les plus éloignés de l’emploi. La CTC estime leur nombre entre 7 000 et 12 000. Elle relève que les crédits consacrés à la formation professionnelle ont diminué de moitié en dix ans et que les dispositifs ne touchent, chaque année, que 4 à 8 % du public cible. Entre 2020 et 2025, seules deux formations sur cinq ciblaient spécifiquement ces jeunes.
UN POINT DE STABILITÉ DANS LES INCERTITUDES POLITIQUES
Au-delà de son montant, cette convention illustre le rapprochement entre la Nouvelle- Calédonie et l’Union européenne. Une relation que Milakulo Tukumuli entend développer sans attendre l’issue des discussions institutionnelles avec Paris.
« Je crois que la souveraineté sur le nickel, elle nous appartient. C’est notre souveraineté. Je crois qu’une autre définition de la souveraineté, c’est d’être en mesure de choisir ses interdépendances », a-t-il déclaré mardi devant les étudiants de l’université présent à la signature de la convention. « Voulons-nous créer et renforcer une relation avec l’Union européenne ? J’ai dit oui, absolument. C’est un point de stabilité », a insisté Milakulo Tukumuli, alors que la France traverse une période de profonde instabilité politique et que l’avenir institutionnel calédonien demeure incertain.
LES DERNIERS RELAIS EUROPÉENS DANS LE PACIFIQUE
Cette attention répond également à des considérations géopolitiques. Depuis le Brexit, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna sont les trois seuls pays et territoires d’outre-mer (PTOM) associés à l’Union européenne dans le Pacifique.
Si ces territoires n’appartiennent pas à proprement parler à l’Union européenne, ils constituent un ancrage stratégique pour Bruxelles. « La Nouvelle-Calédonie peut être un partenaire de l’Europe mais elle peut aussi être un partenaire pour l’Europe dans le Pacifique », a souligné Stéphane Séjourné devant le Congrès, rappelant que c’est grâce aux territoires français que l’Europe est aussi un acteur de la région.
La délégation européenne aux Fidji vient notamment d’être transformée en pôle régional, avec pour ambition de renforcer les partenariats et les échanges commerciaux entre les États océaniens et les territoires français.
La Commission a également proposé de doubler l’enveloppe consacrée aux PTOM pour la période 2028-2034, en la portant à un milliard d’euros. Une proposition encore soumise aux négociations européennes qui sont en cours entre le Parlement et les États membres, mais dont une bonne partie serait toutefois réservée au Groenland.
Interpellé par le public sur les questions sociales avant la signature de la convention à l’université, Stéphane Séjourné, vice-président exécutif pour la prospérité et la stratégie industrielle de la Commission européenne, a concédé le fait que la prospérité ne pouvait pas se résumer à la croissance économique. « C’est aussi le bien-être des femmes et des hommes dans une société », a-t-il glissé à son auditoire.
Pour Milakulo Tukumuli, cette ouverture européenne ne dispense toutefois pas les responsables calédoniens de leurs propres responsabilités. « Je ne pense pas que ce soit à l’Europe d’apporter cette réponse, a-t-il pointé à propos des difficultés sociales. Ce sont des compétences qui appartiennent à notre pays. C’est un débat qu’on doit avoir entre nous. »
Mathurin Derel