L’UC votera Mélenchon

À la suite de son comité directeur à Thio il y a près d’une semaine, l’Union calédonienne a déclaré mercredi 14 octobre son soutien politique à Jean-Luc Mélenchon et à La France insoumise pour l’élection présidentielle de 2027. LFI « demeure [la force de gauche] dont le programme politique est le plus conforme aux revendications historiques portées par l’Union calédonienne et le FLNKS ».

Lors de leur passage sur le territoire en juillet, Les Insoumis Mathilde Panot et Bastien Lachaud avaient suggéré une accession de la Nouvelle-Calédonie à l’indépendance dès 2028, en cas de victoire de leur leader l’an prochain.