L’Union calédonienne n’a pas l’intention de pratiquer la « politique de la chaise vide ». Une allusion à peine voilée à ses partenaires du FLNKS qui rechignent, pour l’instant, à participer dans le contexte proposé par l’État aux discussions sur l’avenir.

L’UC estime pour sa part que l’importance de la période mérite bien un déplacement à Paris. Au sein de sa délégation, le président du parti, Daniel Goa, le président du Congrès, Roch Wamytan, également signataire de l’Accord de Nouméa, le président de la province des Îles, Jacques Lalié, et trois membres du bureau, Gilbert Tyuienon, Mickaël Forrest et Pascal Sawa, accompagnés de plusieurs « techniciens ».

La même feuille de route jusqu’à la fin de l’Accord

L’UC sera à Paris pour « écouter ce que l’État a à dire ». « On a toujours réclamé, ces quinze dernières années, que l’État nous dise ses intérêts à maintenir sa présence en Nouvelle- Calédonie », explique Gilbert Tyuienon. Si le document sur les implications du « oui » et du « non » répond quelque part à cette demande, l’UC insiste : « Il ne s’agit pas de négocier quoi que ce soit ». Le parti indique que rien ne sera validé en rapport avec ce « papier » et que, finalement, « l’État peut produire ce qu’il veut, c’est notre vision de l’indépendance qui compte ».