Daniel Goa a fait le nécessaire pour que la brouille ne dure qu’un mois. À l’initiative de ce « palabre », il crève l’abcès. « Certains ont trouvé durs mes propos tenus lors du congrès de Boyen », le 1er avril. Le président de l’Union calédonienne avait reproché à ses « amis océaniens » d’« hésiter sur un positionnement politique ferme », leur rappelant « qu’ils sont assis avec nous dans la case et pas en dehors comme auparavant ». « Le sens était de faire réfléchir sur les questionnements profonds qui demeurent au sein de votre communauté », assure Daniel Goa aux quelque cent coutumiers wallisiens et futuniens et militants politiques. « Votre place est parmi nous. »

« Nous continuerons à travailler ensemble »

Le discours de Boyen n’est déjà plus qu’une « incompréhension », confirme Milakulo Tukumuli. « Nous avons su transformer cet épisode en opportunité. » Le président de l’Éveil océanien ne parle pas de revenir dans le giron du groupe UC-FLNKS et Nationalistes au Congrès, « mais nous continuerons à travailler ensemble à réformer le pays, à réduire les injustices sociales et la pauvreté ».

Il revendique toujours une position « au milieu » des tendances loyalistes et indépendantistes, même si ces derniers, grâce à son appui, ont la majorité « au gouvernement, au Congrès, et au Cese ». Ce qui ne plaît pas à tous les militants. « Je vous mentirais si je vous disais que notre électorat a approuvé ces décisions, loin de là. Beaucoup nous ont quittés en considérant que nous les avons trahis, mais nous ne regrettons rien et assumons totalement nos choix. »