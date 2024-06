L’UC confirme le cap de 2025

« La France nous a tellement trompés que notre souveraineté ne pourra qu’être immédiate, pleine et entière et non négociable », a lancé Daniel Goa. « Nous proposons le 24 septembre 2025 pour la déclarer, ce sera aussi le début d’une nouvelle mandature avec de nouvelles élections. » 2025, et non 2024 comme annoncé par erreur peu de temps après la déclaration.