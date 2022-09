Réunie en comité directeur samedi 27 août à La Conception, au Mont- Dore, l’Union calédonienne a dit attendre des discussions avec la France, « la fixation d’une date ferme, irréversible et définitive pour l’indépendance ».

Les bilatérales ne porteront que sur deux sujets a dit le président Daniel Goa dans son discours : « l’irréversibilité constitutionnelle et notre émancipation ». Pour l’UC, les trois consultations n’ont rien soldé et « le processus de décolonisation ne s’achèvera qu’à l’indépendance de la Kanaky-Nouvelle- Calédonie ». Par ailleurs, le « peuple kanak » n’acceptera aucune consultation sur un nouveau statut, ouverte au-delà du peuple calédonien.

L’UC ne participera pas non plus au prochain Comité des signataires, « vidé de sa substance » du moment où l’État s’est exonéré de le convier pour décider unilatéralement du troisième référendum. « L’État a tué cette instance de dialogue et de consensus et a anéanti 20 ans de travail politique. »