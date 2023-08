Louna Rose s’impose à la Coupe Clarke

La jument de l’écurie Winisdoerffer, montée par Avinash Bohorun, a devancé Paris Pepper, Harry Potter, The Star et Daring Choice, dimanche 20 août à l’hippodrome Henri-Milliard, lors de la 90e édition de la Casinos Coupe Clarke. La course de 1 600 mètres a été remportée en 1 minute 38 et 24 centièmes. La jument avait remporté la Warm up. Plus d’un million de francs ont été pariés dans cette course principale, en présence de 2 000 spectateurs.