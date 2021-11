Le président du gouvernement Louis Mapou a prononcé ce jeudi matin au Centre culturel Tjibaou un discours de plus d’une heure et demie déclinant la feuille de route de l’exécutif pour les trois prochaines années. Un discours plutôt apaisant et rassembleur dans le contexte politique compliqué que connaît la Nouvelle-Calédonie, avec également une volonté de replacer le gouvernement au premier plan. Mais qui manquait cependant de réalisme en matière économique selon ses détracteurs.

Appartenance

Louis Mapou a fait du lien d’appartenance de chaque Calédonien à cette terre, « la seule colonne vertébrale qui s’impose », avec une série de propositions visant à rassembler les différentes communautés pour construire une « nouvelle Nouvelle-Calédonie » (Festival Caledonia 2022, démarches mémorielles sur les grands évènements historiques, promotion des signes identitaires etc.) et renforcer la cohésion sociale (lutte contre les inégalités en « grande cause », les violences, la pauvreté, plan stratégique pour la jeunesse en difficulté etc.). « Le passé a été le temps de la colonisation. Le présent est le temps du partage, par le rééquilibrage ». Les autres priorités seront les violences faites aux femmes, l’égalité des genres, la vie chère, la santé, le bien vieillir, les enjeux climatiques.

Urgence et modèle économique

Avant toute chose, le gouvernement va devoir gérer l’urgence économique. Il annonce une année 2022 « difficile ». Sur le plan fiscal, Louis Mapou a annoncé qu’il faudrait faire des efforts pour rétablir l’équilibre des comptes publics et des comptes sociaux. Il évoque la maîtrise des dépenses de fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics, la réforme du Ruamm, le vote de taxes comportementales, sur l’activité minière, une première modification de la TGC qui doit dégager 10 milliards de francs pour 2022, la modification des prélèvements obligatoires… Il mentionne également un nouveau prêt de 25 milliards de francs maximum garanti par l’Etat et les emprunts contactés localement auprès des établissements publics.

La relance doit s’appuyer notamment sur de grands travaux (routes, habitat « au plus près des besoins » etc.), le tourisme, la reprise du trafic aérien. Le nouveau modèle de développement de la Nouvelle-Calédonie s’appuiera sur le nickel vert, la transition énergétique avec un objectif de 70 % d’énergies renouvelables dans la production d’ici 2025, la diversification économique, la sylviculture, le développement de l’économie maritime, de notre système de transport, le numérique. Des acteurs économiques ont regretté ce matin que les modalités de financement de cette relance n’aient pas été développés. Les représentants loyalistes ont parlé sur ce volet d’une politique « hors-sol » qui « ne correspond pas à la réalité difficile ».

En matière de relations extérieures enfin, le gouvernement souhaite améliorer l’organisation de son réseau diplomatique dans la région, et conserver des relations fortes avec l’Europe.

Gagnant

Pour terminer, la question institutionnelle a été évoquée. La conclusion de son discours a été positivement reçue avec cette question : « Ne pourrait-on pas postuler de l’idée que, finalement quoi qu’on en dise, s’il y a un gagnant (ndlr : à l’issue du référendum), ça ne pourrait être que le pays ? C’est mon intime conviction ». Louis Mapou assure qu’ « il y a une place pour chacun en Nouvelle-Calédonie » et que l’avenir doit se construire dans un esprit d’union. Il affirme en outre sa volonté que la Nouvelle-Calédonie et l’État envisagent « les voies et les moyens pour servir au mieux leurs intérêts stratégiques partagés » dans la région avec une relation innovante.

C.M.

©C.M./ DNC