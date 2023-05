Louis Mapou : « L’avenir de la Nouvelle-Calédonie est dans la région »

Je crois que nous avons intérêt à ce que chacun garde son rôle si on veut que la Nouvelle-Calédonie aborde les deux ans à venir dans de bonnes conditions. Il faut maintenir cette stabilité pour donner toutes les chances de trouver une solution pour l’avenir qui satisfasse tout le monde.

Un compromis est-il possible ?

Je pense que nous avons fait le plus dur depuis les Évènements. Les discussions sur l’avenir, c’est savoir si on va plus loin dans l’exercice des responsabilités, ou est-ce qu’on recule. Moi, j’ai l’impression qu’il y a une espèce de consensus autour de l’idée qu’il faut améliorer la situation, donc il faut regarder où va être placé le curseur.

Les positions semblent pourtant très fermes de part et d’autre… C’est le jeu dans les phases de pré-négociations. Il faut laisser le temps aux uns et aux autres d’entrer dans le vif de sujet.

L’audit de la décolonisation et le bilan de l’Accord de Nouméa, livrés fin mai, devraient permettre de faire un état des lieux. Est-ce qu’il sera partagé ou pas, c’est la discussion. Mais je n’ai pas de crainte sur l’avenir. Le chemin qu’il reste à faire ressemble aux lignes de crête. Il faut faire attention et, à un moment donné, on est obligé de se tenir.