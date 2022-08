Dans un contexte d’omniprésence des grandes puissances que sont la Chine et les États-Unis, les pays du Pacifique font face à un dilemme, a expliqué Louis Mapou : trouver un « juste équilibre » entre le respect de la souveraineté de chaque État, de ce qu’ils peuvent faire avec ces puissances et la nécessité de protéger l’unité de la région, de la « famille océanienne ».

À Fidji, il a longuement été question de la politique des îles Salomon à l’égard de la Chine ou de l’alliance militaire tripartite Aukus (États-Unis, Australie, Royaume-Uni). « À partir de quel indicateur peut-on dire que la région est en cause ? » interroge-t-il. Les pays ont émis la volonté qu’il y ait une « certaine transparence ».

Renforcer le régionalisme

Le renforcement du régionalisme océanien est au cœur de l’action du Forum et de sa stratégie 2050, en particulier après la crise sanitaire et économique. Afin d’« éviter de subir » le nouvel ordre mondial, un certain nombre de décisions ont été prises dans le cadre de l’accord de Suva. L’architecture du FIP doit être revue pour une meilleure coordination.

Trois sous-régions sont définies : la Mélanésie qui intègre l’Australie, la Polynésie qui associe la Nouvelle-Zélande, et la Micronésie. Deux secrétaires adjoints seront issus des autres sous-régions que celle du secrétariat général, dont la direction reste pour l’heure à Fidji.

C’est ce même principe qui a guidé les discussions sur le climat (demande d’un avis de la Cour internationale de justice, nécessité de maintenir les populations dans leurs îles, etc.), la dette des États et le renforcement de la coopération économique régionale. Il a aussi été question du traité de Rarotonga (1986) qui assure une zone exempte d’armes nucléaires. L’adhésion des membres non partisans (Marshall, Micronésie, Palaos) a été demandée et les États-Unis ont été appelés à ratifier les protocoles du traité.