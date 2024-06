Louis Mapou déplore « un énorme gâchis collectif »

Sa prise de parole était très attendue, après quatre semaines de chaos. Dans une déclaration solennelle télévisée samedi 8 juin, le président du gouvernement Louis Mapou a présenté les causes et les répercussion des émeutes dans une Nouvelle-Calédonie extrêmement fragilisée.

La tristesse est le sentiment prédominant. Parce qu’il y a eu « huit décès, (un 9e annoncé mardi) plusieurs centaines de blessés de part et d’autre », mais aussi beaucoup d’entreprises brûlées et « 7 000 salariés qui ont perdu leur emploi ou qui risquent de le perdre ». « La situation s’est tendue à un point tel que les liens construits au sein de la population qui vit dans l’agglomération depuis les années 1980 se sont distendus et les vieux démons du racisme sont réapparus », a regretté Louis Mapou, qui a adressé de vifs reproches aux deux camps politiques.

Tout d’abord, « le mouvement indépendantiste, notamment le FLNKS, ou les différents partis font preuve d’une gestion trop mesurée de ces événements puisque très peu ont pris position ». Et puis, « Les Loyalistes et Le Rassemblement continuent d’exceller dans une surenchère permanente, dans les discours et des actions qui nourrissent le climat de violence existant ». À travers ces mots, un appel est lancé à la prise de conscience et à l’apaisement.