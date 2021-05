Pour l’heure, on sait que le Palika a mandaté trois personnes pour discuter de la position de l’UNI, Union nationale pour l’indépendance, avec les trois représentants de l’Union calédonienne sur la question de la présidence du 17e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Les arguments restent toujours les mêmes dans les deux camps : l’UC affirme avoir la représentativité électorale et soutient toujours la candidature de Samuel Hnepeune, alors que l’UNI estime que le vote du 17 février dernier au Congrès lui donne un membre supplémentaire au gouvernement et veut Louis Mapou à la présidence.

Mais les indépendantistes se doivent de régler au plus vite une situation qu’ils ont initiée, car en faisant tomber le 16e gouvernement et n’arrivant pas à mettre en place un nouvel exécutif, ils signent une altération de leur camp et plongent dans le doute leurs partisans, qui se demandent bien si leurs représentants veulent gérer le pays et ont les capacités de le faire.

Un candidat favori

Si pour l’UNI la situation n’est pas liée à une querelle d’ego et que le plus important est d’arriver à mettre en place une politique participant à l’unité du territoire au sein duquel persistent des clivages, du côté de l’UC, on n’a pas bougé d’un iota. La seule petite information qui a transpiré ces derniers jours est venue du président de la province des Îles. Lors de la séance au Congrès vendredi, Jacques Lalié a affirmé que la question sera tranchée ce week-end, lors de la convention du FLNKS, et que le 3 ou 4 mai, il y aura enfin un président au 17e gouvernement. Mais cela ne répond pas à la question de qui sera au perchoir.

Est-ce que l’UC va jouer la carte de l’équilibre en se disant que si le président du Congrès est de chez eux, celui du gouvernement peut être de l’UNI ? C’est ce que semblent avancer les membres de l’UPM, qui était en comité central ce samedi (lire plus loin). L’Union progressiste en Mélanésie a précisé que l’UC et l’UNI avait échangé il y a quelques jours et que l’UNI a formulé des propositions pour respecter le partage l’équilibre dans les institutions. L’UPM défend le profil de Louis Mapou parce que, selon ses cadres, la plupart des partis indépendantistes le soutiennent, y compris une partie de l’UC.