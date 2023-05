Louis Mapou à Paris rencontre Gérald Darmanin

Le premier rendez-vous de Louis Mapou à Paris rattrape la séquence manquée lors de la visite ministérielle de mars. En déplacement jusqu’au 12 mai, le président du gouvernement a rencontré le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. Les deux, qui ne s’étaient pas vus en mars, ont échangé sur « la situation interne de la Nouvelle-Calédonie et des difficultés que nous rencontrons », explique Louis Mapou à Outremers 360°. Ils ont discuté du rôle du gouvernement local dans les discussions actuelles. Louis Mapou s’est engagé, indique le site d’informations ultramarines, à « apporter [son] expertise dont aurait besoin l’ensemble des responsables politiques sur les discussions ». Le ministre a confirmé son retour sur le territoire au cours du mois de juin. Louis Mapou devait poursuivre sa tournée parisienne par une rencontre avec la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, le président du Sénat, Gérard Larcher, ou encore le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Était aussi prévu un entretien avec la directrice générale d’Eramet, Christel Bories. La Première ministre, Élisabeth Borne, doit l’accueillir le 9 mai à Matignon. Ils évoqueront ensemble les relations diplomatiques dans le Pacifique.