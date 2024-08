Louis Le Franc : « Cette crise va plonger des milliers de familles dans la misère »

Quelle est la situation des communes ?

Elles sont toutes en difficulté. Et plus la commune est grosse, plus les engagements sont importants, plus les échéances en termes d’investissement sont importantes. Elles devront faire des choix sur des projets qu’elles sont en capacité financière de poursuivre et d’autres qu’elles abandonneront. Et ça va nous imposer de répartir les fonds publics de l’État. On s’adaptera. Elles pourront demander que des financements soient redéployés sur d’autres projets qu’elles sont en mesure de réaliser.

C’est possible ?

Normalement, non. Quand on s’engage, on signe pour quelque chose de précis. Nous avons les contrats de développement et des appels à projets. Il y aura des modifications. J’ai prévenu l’autorité politique qu’il faudra être souple pour les accompagner efficacement.