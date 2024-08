[DOSSIER] Louis Lagarde : « Détruire apporte un regain d’affection »

Que signifie en fait « détruire le passé » ?

Ceux qui saccagent ont l’impression qu’en détruisant, ils effacent le passé. Comme s’ils s’en affranchissaient. Cela ne marche jamais. Des statues géantes de Bouddha ont été détruites en Afghanistan, mais en fait, on n’en a jamais autant parlé. Détruire apporte la condamnation morale envers les gens qui détruisent et un regain d’affection pour les gens qui ne s’y intéressaient plus. C’est complètement contreproductif : les archéologues savent parfaitement faire parler les ruines, on saura toujours ce qui s’est passé. C’est comme essayer de maquiller un crime : c’est impossible.

On voudrait réduire l’histoire calédonienne en détruisant. La réduire à l’identité ou le passé d’un groupe. Ce n’est pas possible non plus. L’histoire se construit en multipliant les angles d’approche des sujets. Chercher à réduire les points de vue, c’est faire de la simplification historique, en clair de la propagande. La simplification historique n’est jamais la vérité.