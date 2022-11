Louis Boudes est l’homme qui murmure à l’écorce des arbres. Un amoureux des plantes qui a remis au goût du jour le marcottage. À 24 ans seulement, le Calédonien a déjà monté sa société Arbotech, créé un outil magique pour multiplier facilement les plantes, Marcott+, et a été primé lors du salon international du Sival, à Angers, pour son produit innovant et breveté.

Tout ça en un an. Qui sait demain quelles autres idées vont germer dans la tête du jeune star tupper… Celles qui viendront apporter un nouveau coup de main verte aux jardiniers. Car c’est bien pour eux que Louis Boudes s’est creusé la tête.

Il fait lui-même partie de ceux qui adorent mettre les doigts dans la terre. Planter, couper, faire pousser. « Je suis passionné. Je jardinais avec mes grands- parents dans le potager familial. » C’est à cette époque qu’il s’est fait une raison et qu’il a eu une révélation. « Quand j’étais petit, j’ai planté une graine d’arbre fruitier et je pensais que l’année d’après, j’aurais des super fruits. J’ai attendu dix ans », sourit-il à ce souvenir. Impossible pour lui d’attendre aussi longtemps.

À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU

En grandissant, il se tourne vers le marcottage. Cette méthode ancestrale permet d’obtenir une plante mature, prête à fleurir et à donner des fruits dans l’année. Louis Boudes commence avec des sacs-poubelle, des sacs congélation, des poches de riz. Un système D compliqué qui finalement ne porte pas ses fruits. « Il fallait une solution plus simple. Je ne l’ai pas trouvée alors je me suis dit, je vais la créer. »

Le kit de marcottage est fabriqué en Vendée, et conditionné par des personnes en situation de handicap. Plus d’informations sur le site botabox.fr

Après sa licence sciences et vie de la terre à l’Univer- sité de la Nouvelle-Calédonie, il poursuit un master de biologie à Montpellier. Il lance son projet en parallèle de ses études grâce au dispositif Pépite NC. Le kit du marcottage, facile et prêt à l’emploi, tant espéré par Louis Boudes, devient alors une réalité. Disponible dans toutes les jardineries du territoire, il se compose d’un petit cylindre auquel il faut ajouter un substrat humide (mousse ou terre).

Le jardinier doit enlever un bout d’écorce sur un arbre déjà mature, clipser l’outil sur la branche et attendre environ trois mois que des racines se forment. Il suffit ensuite de couper la branche et de la planter directement dans la terre. « On gagne du temps grâce à la maturité de la plante mère qui est productive ou qui fleurit déjà. Entre 3 et 10 ans si on compare à une graine mise en terre », indique Louis Boudes.