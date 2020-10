Comment se sont formés les atolls, ces couronnes de récifs coralliens entourant les lagons ? Une étude de chercheurs de l’université américaine de Rice (Texas) et de l’Ifremer vient remettre en question la théorie de Darwin qui fait office de vérité dans le monde entier… En 1842, six ans après ses voyages à bord du navire d’exploration scientifique le HMS Beagle, le naturaliste et futur géologue, Charles Darwin, a présenté une carte compilant tous les récifs coralliens connus au monde, qui intéressaient évidemment les marins de par les dangers qu’ils représentaient. De manière stupéfiante, sa carte est quasiment identique aux images satellite que l’on connaît aujourd’hui. Darwin a été plus loin que cette identification. Il a, en effet, classé les récifs des îles volcaniques tropicales en trois catégories : les récifs frangeants, platiers directement attachés à l’île, les récifs barrières, ou barrières de corail, séparés de l’île par le lagon et les atolls entourant le lagon sans terre. Il expliquait alors, et c’est sa théorie qui a été retenue depuis, qu’après le stade des récifs frangeants et les barrières liés à l’affaissement des volcans, venait le stade des atolls. Il s’agissait donc de phénomènes plus anciens. Dans cette logique, la base sur laquelle le corail était fixé s’est affaissée progressivement, notamment par la tectonique des plaques et pendant ce mouvement descendant, les récifs ont grandi vers le haut pour rester dans la zone de lumière jusqu’à former des atolls. En clair, le volcan totalement enfoncé sous l’eau, seul reste apparent le récif qui le bordait et le lagon en son centre.

André Doxler, géologue marin et océanographe retraité de l’université de Rice, et Stéphan Jorry, chercheur en géosciences à l’Ifremer de Brest, ont profité de la période de confinement liée à la crise sanitaire pour mettre en forme une étude qui réfute cette théorie. Ils démontrent, grâce à des données géologiques tirées de forages et d’études sismiques d’atolls en différents endroits du monde, aux Maldives, en Polynésie française, aux Tuvalu et dans l’océan Indien, que l’histoire est bien différente et n’a rien à voir avec les processus d’affaissement d’anciens volcans. Conditionnés par le changement climatique Selon les chercheurs, l’histoire des atolls modernes a commencé il y a entre 5 et 2,5 millions d’années, dans « une période climatique extrêmement stable » durant laquelle le niveau de la mer a peu ou pas varié. Dans ce contexte, les plateformes sédimentaires se sont développées sur les hauts-fonds océaniques (zones peu profondes). Des générations et des générations de coraux et de créatures marines ont laissé leurs squelettes pour agrémenter ces plateformes.