L’office des postes et télécommunication a installé une centrale photovoltaïque de 276 panneaux solaires pour une puissance de 124 kWc sur le site de son data center, un des plus énergivores, avec les serveurs, les équipements informatiques et la climatisation nécessaire pour les maintenir en bon état. En tout, l’OPT a posé 4 352 panneaux solaires sur 90 de ses sites, soit 1 624 kWc, ce qui permet d’éviter l’émission de 1 700 tonnes d’équivalent CO2.

A.-C.P.