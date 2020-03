Pour faciliter la mise en place du télétravail et l’accueil des personnes en confinement, l’OPT a augmenté « à titre gracieux » les capacités internet des fournisseurs d’accès, des acteurs de l’enseignement et des hôtels réquisitionnés. La mobilisation est également de mise auprès des services essentiels (banques, eau, électricité…). L’office a d’ores et déjà pris des mesures de précaution en augmentant la bande passante achetée auprès de ses fournisseurs australiens et travaille à la priorisation des flux avec ses partenaires. Mais les Calédoniens sont appelés à la responsabilité numérique pour « éviter que la consommation des uns pénalise celle des autres ». Il faut, quand on est chez soi, utiliser si possible le wifi d’un internet fixe plutôt que la 3G ou 4G pour soulager les réseaux mobiles. Les usages vidéo (visioconférences, streaming) sont les plus consommateurs, il faut donc séquencer ses usages, un par un. Ne téléchargez que les documents vraiment nécessaires ou attendez les heures creuses de la nuit pour le faire. À noter que l’OPT a levé les suspensions et majorations pour les retards de paiement qui pourraient être constatés.