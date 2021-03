L’Office des postes et télécommunications a augmenté de 15 % la bande passante des cinq fournisseurs d’accès à internet (FAI), ce qui doit permettre de faciliter et d’améliorer les conditions de télétravail et le confort des personnes en confinement. Afin de favoriser la continuité pédagogique, toutes les personnes disposant d’un abonnement Mobilis avec data bénéficient, par ailleurs, depuis lundi et jusqu’à la fin du confinement, d’un accès gratuit (sans décompte forfait) à certains sites éducatifs : le site du vice-rectorat, les sites des collèges et lycées publics, les Pronote, etc. ; Ma classe à la maison (Cned), les manuels numériques, les sites de la DENC, des provinces ou encore de l’Onisep.