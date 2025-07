L’OPT change d’identité

L’Office des postes et télécommunications (OPT) a dévoilé le 15 juillet sa nouvelle marque opérateur télécoms, Helia. Un changement d’opérateur qui s’ancre dans la volonté de l’OPT de « moderniser, simplifier et humaniser » l’expérience client, en regroupant sous une même dénomination l’ensemble des services de télécommunications (mobile, Internet et téléphonie fixe).

Une réponse à la « pression de la concurrence potentielle, l’arrivée de solutions satellitaires » et aux « attentes croissantes en matière de services numériques », précise l’Office dans un communiqué de presse.

Cette transition s’accompagne de nouvelles offres mobiles. Depuis le mois de mars, en effet, les forfaits M et Objets connectés ont évolué et proposent davantage de gigas au même prix. Le détail de ces forfaits est à retrouver sur le site www.helia.nc. En parallèle, les anciens forfaits (comme les bloqués et horaires) ont été supprimés. Les 25 000 clients concernés ont progressivement été migrés gratuitement sur les forfaits M. Désormais, il est également possible, pour les Calédoniens détenteurs de forfaits M, de voyager en restant connectés, à des tarifs différents selon la zone du monde. Cette option Voyage permet d’utiliser son forfait mobile en dehors du territoire, tout en conservant sa carte SIM et son numéro calédonien. En outre, depuis le 16 juillet, les kits prépayés Liberté remplacent les kits Liberté et Tourism Card, permettant plus de liberté et d’Internet mobile.