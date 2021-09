Comme pour les deux premiers confinements, l’OPT a procédé à une augmentation de 50 % de la bande passante des fournisseurs de services internet publics à titre gratuit et temporaire. Cette disposition améliore le bon fonctionnement des établissements, notamment pour l’usage généralisé du télétravail et l’utilisation des outils en ligne des services publics. L’office s’est également mobilisé pour raccorder le vaccinodrome de Ko We Kara à la fibre optique. Il a aussi décidé de ne pas comptabiliser les forfaits internet Mobile d’accès aux sites pédagogiques du vice-rectorat, de l’UNC, de Pronote, etc., et de proposer une connexion gratuite aux étudiants sans internet. À noter que l’OPT est touché par le Covid-19. Cinq agences ont dû fermer suite à la détection de cas positifs au Covid-19 (Koné, Pouembout, Poya, Poindimié, Boulari)