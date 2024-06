L’OPT appelle au civisme

L’Office des postes et télécommunications constate de nombreux actes d’incivilité envers son personnel en agence ou sur le terrain.

La direction demande que ses agents puissent accéder aux différents sites nécessitant une intervention. « Leur travail est crucial pour assurer la continuité des services indispensables à la vie quotidienne. » Une requête concerne aussi le civisme et le respect dans les agences et lors des appels aux centres de contact. « Nous comprenons que cette situation est difficile », note l’OPT qui rappelle néanmoins la nécessité de pouvoir accomplir ses missions en toute sécurité. L’office est engagé pour maintenir la continuité sur les réseaux fixes, mobile et internet, les services bancaires et postaux et l’accueil aux clients dans les 26 agences ouvertes.