Dans le cadre d’une tournée dans le Pacifique, le Dr Takeshi Kasai, délégué régional de l’Organisation mondiale de la santé, est venu en Nouvelle-Calédonie où il a pu découvrir les infrastructures de santé. Au programme, la visite du centre hospitalier du Nord, la clinique Kuindo-Magnin, à Nouville, l’institut Pasteur, le centre de radiothérapie (CRNC) et l’Institut de formation des professions sanitaires et sociales. Il a aussi rencontré Thierry Santa, président du gouvernement, et Valentine Eurisouké, en charge de la santé, afin d’échanger sur les politiques régionales de santé.