Deux disciplines de plus pour NMI-2021 ?

Avec six disciplines au programme, le menu des prochains Mini-Jeux s’annonce léger. La faute au super-typhon Yutu qui a dévasté l’île en 2018 et mis à mal la plupart des équipements sportifs du pays. Ainsi, seuls l’athlétisme, le base-ball, le badminton, le beach-volley, le golf et le triathlon sont pour le moment inscrits au programme. Mais le tennis et l’haltérophilie pourraient être ajoutés. C’est ce que demande l’organisateur, la Northern Mariannas Sports Association.

Du côté du conseil des Jeux, il n’y a pas de frein, selon son directeur Andrew Minogue, qui voit même d’un bon œil la proposition et a promis d’en discuter avec les acteurs, politiques, administratifs et sportifs, engagés autour de l’événement. La possibilité de cet ajout est d’autant plus grande que le conseil espère un report de quelques mois des Mini-Jeux. Le délai semble donc suffisant pour l’organisation de deux disciplines supplémentaires. Pour mémoire, en 2017 lors des précédents Mini-Jeux au Vanuatu, 14 disciplines étaient au programme.