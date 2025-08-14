L’Olympique fête ses 95 ans

C’est l’une des plus anciennes associations sportives et la plus grande du territoire avec 18 sections qui permettent à 2 400 adhérents de pratiquer une discipline sportive. De nouvelles réalisations ont été inaugurées à l’occasion de ses 95 ans : un terrain de basket 3 x 3, un autre de foot à 5, financé via l’Agence nationale du sport pour près de 19 millions pour deux terrains. L’État attribue aussi en moyenne 8,5 millions de francs chaque année dans le cadre du projet sportif territorial (PST).