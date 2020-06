L’Observatoire de l’environnement en Nouvelle-Calédonie, qui a fêté ses dix ans l’an dernier, vient de publier son rapport 2019.

Une année un peu particulière puisqu’elle vient clore le programme pluriannuel de l’Observatoire sur la période 2015-2019 fixé par le conseil d’administration. En l’occurrence, il avait été décidé d’insister sur la communication grand public en produisant des outils simples et compréhensibles par le plus grand nombre. Ces cinq dernières années ont également été l’occasion d’étendre la zone d’action de l’Œil. Dans le Grand Sud, les observations et les travaux ont porté sur Thio et la côte Oubliée. L’expertise de l’Observatoire sur l’acquisition de données scientifiques et leur exploitation a aussi permis de créer des outils utiles pour l’ensemble de la population. C’est en particulier le cas d’un indicateur permettant d’évaluer la qualité de l’eau douce. Idem pour le suivi des incendies, grâce à l’imagerie satellite qui permet d’avoir une idée de leur impact sur l’ensemble du territoire, y compris dans des zones difficilement accessibles (l’Œil a créé deux outils : un système d’alerte par courriel et l’explorateur de carte Vulcain).