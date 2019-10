Le 12 juillet 2002, les coutumiers du Grand Sud plantaient le « Gôô vare Kan », le bois tabou qui symbolise le regroupement des clans de la région, inquiets par l’importance du projet Goro Nickel et son empreinte environnementale. Ce geste a lancé un fort mouvement de contestations et de blocages entre les populations locales et l’industriel. Acculé, ce dernier n’a eu d’autre choix que de mettre en œuvre une politique environnementale différente. En 2008, le pacte pour un développement durable du Grand Sud était adopté, en particulier par Murilo Ferreira, alors à la tête du géant mondial. Un an plus tard, l’Observatoire de l’environnement était créé. Comme l’a rappelé Joël Lauvray, représentant l’association Action biosphère, le contexte de l’époque était très tendu, les populations ressentaient le projet « comme une spoliation de leurs ressources », faute d’avoir recueilli « leur consentement éclairé ». En dix ans et malgré quelques suspicions au départ, l’Œil a su s’imposer comme un outil scientifique de référence pour informer la population sur la situation environnementale du Grand Sud. Le rôle joué par l’Œil à l’occasion des accidents à répétition lui a notamment permis d’acquérir ses lettres de noblesse et de montrer tout son sérieux. Rien n’était cependant joué puisque la structure, encore aujourd’hui, présente une gouvernance assez unique. Le conseil d’administration regroupe l’ensemble des partenaires dont la plupart ont des intérêts sensiblement éloignés. Aujourd’hui, l’Œil regroupe 23 structures réparties au sein de six collèges ainsi qu’un conseil scientifique. Une gouvernance particulièrement importante qui permet un fonctionnement équilibré. À l’occasion des dix ans, l’Œil a souhaité être évalué par un cabinet indépendant afin de réfléchir à des pistes d’amélioration. Les travaux ont mis en lumière tout l’intérêt de préserver cette gouvernance originale.

C’est toutefois aussi et surtout le travail accompli qui a donné de la crédibilité à l’Observatoire dont les missions sont de surveiller, développer des outils de surveillance et informer la population et les pouvoirs publics. La liste des réalisations et publications est longue et aborde des thématiques aussi variées que le suivi des coraux, des cours d’eau, de la faune et de la flore, les incendies ou encore l’artificialisation des sols. Autant de sujets intéressants, mais qui débordent sensiblement de la zone d’intervention géographique initialement envisagée. Petit à petit, les interventions de l’Œil se sont élargies à la Côte oubliée, Thio et même sur l’ensemble du territoire grâce au développement d’un outil de surveillance des feux de forêt par satellite. Toutes ces interventions ont un coût que les partenaires renâclent de plus en plus à assumer, en dehors de la province Sud qui est la seule à avoir tenu ses engagements financiers. L’absence de Vale à l’anniversaire organisé au parc de la rivière Bleue n’est d’ailleurs pas passée inaperçue. La SLN avait, quant à elle, dépêché un de ses représentants. La question du financement est revenue sur la