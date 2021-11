Réactions

Milakulo Tukumuli, président de la commission permanente et élu du groupe UC-FLNKS Éveil océanien

« On pourrait annuler l’obligation vaccinale »

« On va essayer de trouver un consensus sur ces différents sujets que sont l’obligation vaccinale et le pass sanitaire. Après, à un moment donné, si on atteint 85 % de la population vaccinée ou immunisée, on a une immunité collective. On n’en est pas très loin. On pourrait donc relâcher la pression, voire déconfiner et annuler l’obligation vaccinale, mais il faut avancer pas à pas. Sur un sujet qui est clivant et qui divise les Calédoniens, nous les élus, devons être responsables. S’il faut annuler ou améliorer le dispositif, il faut qu’on ait une position unanime. »

Philippe Michel, élu Calédonie ensemble

« Préciser le régime applicable aux salariés non vaccinés »

« Pour les salariés des secteurs exposés, le gouvernement prépare, par une loi du pays, un dispositif complet qui explique quelles sont les alternatives à l’obligation de vaccination, les possibilités de reclassement, bref, précise le régime applicable à ces salariés qui refuseraient de se faire vacciner pour permettre à la vie économique dans ces entreprises de continuer à s’exercer normalement. »

Virginie Ruffenach, présidente du groupe Avenir en confiance

« Solliciter d’autres vaccins »

« Nous allons solliciter d’autres vaccins, comme le Valneva. L’autorité de santé nationale évoque par ailleurs des traitements antiviraux qui semblent prometteurs. Et puis il faut du temps parce qu’on n’était pas prêts. La table ronde sociale a montré que le gouvernement n’avait pas contacté les personnes à risques pour les informer du fait qu’elles encourraient une amende si elles n’étaient pas vaccinées, et du côté des professions exposées, les médecins qui devaient être agréés par le gouvernement pour constater dans les entreprises ceux qui n’étaient pas vaccinés ne l’ont jamais été. »