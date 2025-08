Livre, mon ami : « 2025, clap de fin »

Livre, mon ami « se referme » toutefois avec un beau programme…

Nous ne nous sommes pas découragés ! L’autrice Manon Fargetton, dont la venue a été décalée en raison des émeutes de 2024, est en Nouvelle-Calédonie du lundi 28 juillet au vendredi 8 août. Un séjour rythmé par un parcours auprès de classes d’élèves qui ont élaboré un projet d’accueil. Elle rencontre ses lecteurs, découvre nos paysages, échange avec les futurs enseignants… Une belle cérémonie est prévue mercredi 6 août, à 14 heures, au Conservatoire des arts, au cours de laquelle seront remis les prix Livre, mon ami et lecture à voix haute. Nous allons finir en beauté.

L’intérêt des jeunes pour la lecture est-il toujours présent ?

Totalement ! Et leurs parents connaissent les actions de l’association. Jusqu’en 2016, il y avait dix livres chaque année dans les classes de CM2 et de 6e. Et depuis, il y avait sept ouvrages sélectionnés avec soin : le récit doit être de qualité, permettre à l’élève de s’évader et il y a un gros travail du comité de lecture en amont. Livre, mon ami est inscrite dans le paysage culturel et éducatif calédonien. Notre site offre énormément de jeux autour des livres. Il y a de multiples façons d’entrer dans la littérature. L’intérêt est toujours là.

Propos recueillis par Yann Mainguet