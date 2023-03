SE RÉINVENTER

« Je ne suis pas contre les décisions. On ne peut pas blâmer les interdictions pour protéger la population. Mais il faut qu’on trouve une autre façon de fonctionner, sinon on ne travaille plus », confie Thierry Rossignol. Après le Covid, l’équipe, qui était en train de se reconstituer, avait bon espoir de reprendre une activité touristique normale en 2023.

À LIRE AUSSI : Sonia Lagarde « obligée de prendre des mesures » face au risque requin

Le gérant étudie actuellement un tout autre axe de développement jusqu’à la fin de cette mauvaise passe. « Il faut se renouveler, on a un bel outil de travail. On va essayer de faire ce qu’on peut et faire en sorte que ça fonctionne. » Il pense notamment cibler les comités d’entreprise, proposer des activités autres que la baignade.