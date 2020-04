La Nouvelle- Calédonie qui compte 18 cas, semble à ce jour respecter les préconisations du conseil, mais doit constituer ses moyens pour envisager de sortir progressivement du confinement. Dans la région Pacifique, c’est Tahiti qui est la plus touchée avec 55 cas recensés. Confinement et couvre-feu ont été prolongés jusqu’au 29 avril.

Wallis-et-Futuna est le seul territoire français épargné par le Covid-19. Le conseil scientifique évoque pour ce cas (et pour Saint-Pierre et Miquelon – 1 cas) la possibilité d’un assouplissement avec toujours des quatorzaines préventives et des tests en fin de quatorzaine (qui impliquent que ces territoires obtiennent leur autonomie en la matière) et le suivi dans les pays limitrophes. «L’idée est d’isoler sanitairement les territoires plutôt que leurs habitants. »

Dans l’océan Indien, La Réunion compte 391 cas, mais aucun décès. Le confinement a été renforcé : les plages, les sentiers, les littoraux sont désormais interdits. La crainte la plus aiguë concerne Mayotte. L’île compte 217 cas détectés, pour trois morts, au sein d’une population de 250 000 individus, dont 80 % vivent sous le seuil de pauvreté et 30 % n’ont pas accès à l’eau potable. Là-bas, le dépistage systématique pour tous les arrivants est en réflexion. Il est aussi préconisé de ne réserver les services hospitaliers qu’aux cas les plus graves. 28 personnes de la réserve médicale sont parties en renfort.

L’inquiétude est également grande aux Antilles. La Martinique recense 157 cas et 8 décès, la Guadeloupe 145 cas, et également 8 décès. Sur le continent sud-américain, la Guyane est moins touchée avec 88 cas. Mais c’est l’orpaillage qui inquiète. « Sur le Haut-Maroni, les allées et venues de pirogues d’orpailleurs clandestins, en provenance pour la plupart du Brésil, se multiplient sans aucun respect du confinement. Elles font craindre une propagation accélérée du virus parmi les Amérindiens. »