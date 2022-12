La crevette bleue est un des mets les plus prisés en cette fin d’année. Chez Aigue Marine, ferme aquacole d’élevage montée en 2003 à Bouraké, sur la commune de Boulouparis, l’équipe de quatre salariés se prépare pour la pêche de Noël.

Les crevettes ont été achetées – par millions – en août au stade de post- larve à l’écloserie.

Trois mois et demi plus tard, elles tiennent dans la main et pèsent 18 grammes environ. Les crustacés sont encore petits (calibre 50/60), mais « moins chers » que quand ils arrivent à maturation en avril, mai (calibre 31/40, voire 25/30), avec un poids moyen de 40 grammes, précise Christine Marlier, responsable des ventes.

Car les crevettes « ne se pêchent pas en une seule fois, le prélèvement se poursuit jusqu’en mai. Puis, ce sera au tour de celles mises en bassin en novembre d’être pêchées jusqu’en août. Il y a une saisonnalité », explique la propriétaire de la ferme.

S’ensuit un mois de pause, notamment pour le nettoyage des bassins, alimentés par l’eau de mer. C’est là que les crevettes grossissent en mangeant des algues et les protéines qui leur sont données quotidiennement. « C’est un travail très exigeant. »

La température et l’oxygénation de l’eau sont constamment surveillées. « On fait un échantillonnage chaque semaine, le lundi. On lance l’épervier et on compte les crevettes ramassées, on calcule leur poids, on les mesure et on vérifie que tout va bien. » Pour assurer la qualité du produit.

Outre Noël, Pâques et la Fête des mères sont d’autres périodes qui fonctionnent « très bien ». Aigue Marine approvisionne également la Fête du cerf et de la crevette de Boulouparis.