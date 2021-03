Au final, la Nouvelle-Calédonie a déploré quelques blessés, et un drame le lendemain à Canala (lire par ailleurs). Les dégâts ont surtout été causés sur les structures et la végétation : des toitures envolées, des arbres arrachés, des bateaux, principalement au mouillage, échoués ou détruits. Les coupures d’électricité ont aussi été aussi massives. Au plus fort du phénomène, plus de 30 000 foyers ont été privés de courant. Les équipes d’EEC et d’Enercal ont œuvré à la remise en service des réseaux jusqu’à cette semaine. À noter également pour le centre-ville de Nouméa, une épaisse fumée en provenance de la SLN samedi en début d’après-midi, conséquence des évacuations de pression des fours et des poussières diffuses de minerai sec.