L’impasse de la politique de formation des jeunes les plus éloignés de l’emploi

Même en 2022, meilleure année de la période avec 530 jeunes concernés, les formations ciblées n’ont touché que 4,4 à 7,6 % des jeunes éloignés de l’emploi. Le Spot, imaginé en 2013 comme une sorte de RSMA civil, devait servir de sas de remobilisation avant l’entrée en formation qualifiante et accueillir idéalement 300 à 400 personnes par an. Entre 2020 et 2024, seuls 337 jeunes correspondant à la cible y ont été accueillis, soit moins de 70 par an.

En 2025, il restait le seul dispositif préparatoire piloté par le pays. La CTC souligne qu’il s’adresse précisément aux publics cumulant les freins les plus importants, pour lesquels une remise à niveau et un travail sur les savoir- être sont indispensables avant d’envisager une qualification. La Nouvelle-Calédonie avait pourtant bénéficié de 3,6 milliards de francs du XIe Fonds européen de développement (FED) pour soutenir sa stratégie emploi et insertion professionnelle 2015-2020.

Un ancien cadre de l’administration explique que « l’apport du FED a servi essentiellement à financer les services de placement », dont la compétence avait été déléguée aux provinces. « Pour se soulager d’un milliard par an de ce que ça coûtait, on a utilisé l’argent pour financer les services de placement. Mais nous, ce n’est pas ce dont on avait besoin. (…) En termes de formation, on n’a eu aucune marge réelle. »

L’évaluation de l’UNC relève un autre travers dans l’utilisation des crédits disponibles : une « présomption d’effets d’aubaine ». Certains organismes, expliquent les chercheuses, peuvent « profiter de cette manne financière sans finalement avoir pour objectif l’insertion professionnelle des jeunes ». Elles pointent également une « prolifération incontrôlée des organismes de formation » et des logiques de concurrence entre opérateurs publics et privés pouvant aller à l’encontre de l’objectif d’insertion.

L’environnement des jeunes est également important dans les parcours. Transport, hébergement, précarité et obstacles administratifs compliquent l’entrée et le maintien en formation. Les chercheuses ont par ailleurs exprimé leur inquiétude face à la santé mentale d’une partie de ces jeunes. Une note de l’Observatoire des égalités fait état de « souffrances psychiques importantes » chez certains NEET durablement éloignés de l’emploi et souligne la nécessité d’une prise en charge qui « dépasse le seul registre de l’insertion professionnelle ».

Autre faiblesse soulevée par l’ensemble des évaluateurs : le manque de données. Les parcours des jeunes restent difficiles à suivre d’un dispositif à l’autre et jusqu’à l’emploi, ce qui limite la mesure de l’efficacité réelle des formations.