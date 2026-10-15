L’immobilier se stabilise à un bas niveau

En 2024, le marché immobilier s’est effondré. L’année suivante, le secteur s’est stabilisé « avec quelques signes de redressement », observe l’Isee, Institut de la statistique et des études économiques, dans une analyse parue vendredi 9 octobre.

Le nombre de transactions atteint 943 ventes, contre 797 un an plus tôt, soit une hausse de 18,3 %. Le montant total des transactions s’établit à 25,8 milliards de francs. Mais la baisse est historique. « Le montant global des ventes demeure inférieur d’environ 67 % à la moyenne observée entre 2014 et 2023 » qui s’est établie entre 70 et 80 milliards. Selon l’Isee, la reprise est principalement portée par les communes de Nouméa et Païta, « qui concentrent à elles seules les trois quarts des transactions supplémentaires enregistrées entre 2024 et 2025 ». Dumbéa enregistre aussi un rebond.

Les transactions liées à l’habitat représentent 16 milliards de francs l’an passé, soit un montant très inférieur aux niveaux observés avant la crise. À plat en 2024, le marché des maisons individuelles amorce un redressement en 2025. Avec 353 transactions, les ventes progressent fortement sur un an (+ 64 %).

Phénomène à souligner néanmoins, « les montants poursuivent leur baisse. Le montant moyen d’une maison s’établit à 27 millions de francs, contre 31,5 millions en 2024 et 37,1 millions en 2023 ». Le redressement se poursuit cette année, mais reste partiel, d’après l’Isee.