Limiter les pesticides dans la patate douce et la squash

Lancé fin 2025 par la Chambre d’agriculture et de la pêche, le projet Parsanova, dont l’objectif est de diminuer la dépendance aux pesticides dans la patate douce et la squash, commence officiellement. « Les gros pics de production de ces deux cultures ont lieu en ce moment. De novembre jusqu’à aujourd’hui, nous avons surtout préparé le terrain et noué des collaborations », explique Sébastien Utard, chef du projet.
Durant trois ans, des chercheurs, producteurs et partenaires tenteront de développer des fermes pilotes et des solutions alternatives aux pesticides, comme l’utilisation de champignons sur les ravageurs. L’objectif est de réussir à produire plus de 230 000 plants sains, de valider des solutions prêtes à être utilisées sur le terrain et d’accompagner au mieux les producteurs dans cette transition.