De l’inquiétude, mais pas de panique

Et ils sont nombreux. Car c’est en ce moment la saison des mariages et Lifou accueille énormément de monde. Les habitants, inquiets, accusent le coup, même si au dispensaire de Chépénéhé mardi matin, c’était plutôt calme. « Les gens n’osent pas trop venir, ça se comprend. De notre côté, nous devons nous organiser, essayer de séparer le circuit propre du circuit contaminé et puisque nous avons été cas contact, nous devrions être testés d’ici la fin de la semaine », dévoile le médecin d’astreinte. Mercredi après-midi, neuf nouveaux cas étaient détectés. Ils présentent des symptômes mineurs et sont confinés à domicile avec une surveillance médicale au quotidien. Si leur situation se dégrade, ces patients seront évasanés sur Nouméa. La province, de son côté, incite les personnes présentant des symptômes à passer les tests de dépistage antigéniques. S’ils permettent d’obtenir un résultat rapidement, ils sont moins précis que les tests PCR analysés en laboratoire à Nouméa. Le stock de PCR sur place est cependant très réduit et « sans avion ni bateau, on a des moyens limités d’en faire venir. Le gouvernement devrait cependant faire un envoi dans les prochains jours », affirme la province. Les dispensaires de Wé et Chépénéhé n’ont plus de quantité suffisante d’oxygène. Si l’épidémie se propageait, la situation pourrait vite devenir critique. Et avec seulement 10 % de la population vaccinée sur l’ensemble des quatre îles Loyauté, le risque est grand. La province se trouve un peu dépassée, d’autant qu’elle doit aussi contrôler les fausses rumeurs et convaincre les sceptiques, encore nombreux sur l’île.