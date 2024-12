L’hôpital au plus mal

RÉFORMER

Le sujet est évoqué depuis des années. Pour Thierry de Greslan, l’essentiel est d’avoir « des objectifs concertés et une vision stratégique qui correspondent aux besoins de la population ». « Ce qu’il faut savoir, c’est le niveau de santé que nous voulons et se donner les moyens afférents. Nous, on prône la meilleure santé possible. » Les idées, entre autres : passer d’un budget global à semi global avec une partie de tarification à l’activité, faire évoluer le statut des praticiens hospitaliers afin qu’ils puissent exercer à la fois dans le public et le privé, ce qui rendrait la rémunération plus attractive, nouer un partenariat entre les structures publiques et privées… Autre solution, insiste le médecin, diminuer les Evasan, « qui coûtent très chères » : « développer l’offre de soins ici permet de générer des économies ».

Anne-Claire Pophillat