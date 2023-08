L’hôpital du Nord dans la tourmente

Le Centre hospitalier du Nord (CHN) pourrait fermer plusieurs services en septembre. La chimiothérapie, les opérations en bloc ou les consultations externes seraient concernées, rapportent nos confrères de NC La 1ère. La direction avance des raisons financières. L’établissement de santé n’est plus en capacité de s’approvisionner en matériels médicaux et en produits phar- maceutiques. Les fournisseurs bloquent les livraisons à cause de retard de paiement. Le CHN affiche une dette de 5,2 milliards de francs, indique NC La 1ère. Le député Nicolas Metzdorf a fait une demande d’audition de la direction pour envisager des « solutions à court et moyen terme dans l’intérêt des Calédoniens ».