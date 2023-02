Les stigmates de la pénitentiaire n’ont jamais disparu à Nouville. Dans l’agencement des bâtiments, au détour d’une rue, à la vision d’un mur de pierre, le passé bagnard de la presqu’île de Nouméa ressurgit. En dehors des horaires d’ouverture du site historique de l’île Nou, ses traces peuvent paraître difficilement accessibles.

L’application Grall, téléchargeable sur smartphone, permet maintenant de les révéler grâce à un système de géolocalisation. « À chaque bâtiment intéressant, nous retrouvons une balise. D’autres points mentionnent des grandes thématiques du bagne, comme l’évasion, indique Adèle Simon, directrice du site historique et coordinatrice de l’association Témoignage d’un passé (Atup). L’application peut être utilisée même lors de la fermeture des bâtiments. Il y a beaucoup de choses à faire et à découvrir, c’est une alternative. »

La balade d’une heure reprend les grandes lignes de la visite guidée proposée par l’association militant pour la préservation des vestiges du passé. Elle présente le pénitencier-dépôt, par lequel transitaient tous les condamnés avant d’être répartis dans les différents camps de la Grande Terre. « On cherche à déconstruire l’imaginaire autour du bagne, par exemple l’idée que tous les forçats étaient des assassins ou des violeurs. Il y a des catégories très différentes, une bonne partie des condamnés étaient des vagabonds ou des voleurs de pain », explique Adèle Simon.

SUIVEZ LE GUIDE

En suivant l’itinéraire, les visiteurs s’arrêtent au débarcadère, s’attardent devant la demeure du commandant et son jardin anglais, découvrent la chapelle ou s’aventurent jusqu’au « boulevard du Crime », aujourd’hui occupé par le Centre de rencontres et d’échanges internationaux du Pacifique (Creipac). Chaque lieu possède une description, des témoignages, des photos ou parfois une vidéo explicative retraçant la vie des condamnés aux travaux forcés et de leurs surveillants au plus proche de la réalité historique. « C’est un peu un avant-goût de ce que propose l’association : on donne d’autres anecdotes, d’autres photos. Si on veut en apprendre plus, il faut faire nos visites guidées. »

© Captures d’écran de Grall