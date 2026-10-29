L’Hexagone sondé sur la décolonisation

Selon une enquête de l’Ifop, Institut français d’opinion publique, réalisée auprès de 9 689 personnes en France hexagonale, 43 % des sondés approuvent la poursuite de la trajectoire de décolonisation de la Nouvelle-Calédonie, pouvant aller jusqu’à la souveraineté. 38 % ne se prononcent pas et 19 % désapprouvent cet objectif.