L’Hexagone sondé sur la décolonisation

Selon une enquête de l’Ifop, Institut français d’opinion publique, réalisée auprès de 9 689 personnes en France hexagonale, 43 % des sondés approuvent la poursuite de la trajectoire de décolonisation de la Nouvelle-Calédonie, pouvant aller jusqu’à la souveraineté. 38 % ne se prononcent pas et 19 % désapprouvent cet objectif.
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