L’obligation vaccinale pour tous pourrait entrer en vigueur dans les tout prochains jours. Les élus du Congrès se penchent sur les derniers ajustements juridiques et les dernières négociations avec les syndicats. Elle devrait concerner uniquement les adultes, sans-contre-indications, sans licenciements possibles dans le travail mais avec des sanctions et une impossibilité de travailler en cas d’épidémie. Une offre vaccinale diversifiée devrait être apportée.

Si ce choix est effectué, on peut s’attendre à une levée de boucliers. Partout, la population est divisée sur cette question. Peu de pays d’ailleurs ont fait ce choix, qui est souvent remplacé par une obligation de présenter un pass sanitaire. Mais visiblement, l’ensemble des groupes politiques, la plupart des représentants de la société civile, à commencer par une écrasante majorité de médecins, y sont favorables et l’assument en toute connaissance de cause. De fait, l’introduction du virus en l’état actuel des choses serait un désastre comme l’ont démontré les différents experts aux assises du Covid avec des modélisations extrêmement inquiétantes.

Il reviendra à chacune des instances de s’en expliquer encore et d’améliorer la communication sur le sujet. Ces derniers jours, des critiques ont été formulées dans les débats, à l’encontre des médias. Comme s’il nous revenait de mieux présenter ce qu’il convient de faire à propos de la vaccination. Les critiques fusent aussi des groupes anti-vaccins. Aux premiers, nous disons que nous n’avons pas à museler les opinions contraires, aux seconds que nous mettons toute notre énergie à ne pas laisser paraître des mensonges ou des « fake news ».