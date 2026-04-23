LFI réclame une commission d’enquête sur les émeutes

Le groupe La France insoumise (LFI) à l’Assemblée nationale a annoncé, lundi 20 avril, demander la création d’une commission d’enquête parlementaire sur la « violente répression » des émeutes de mai 2024. « Ce qui s’est passé n’est pas une simple crise. C’est la conséquence directe d’un passage en force de l’État, qui a rompu avec 40 ans de processus de décolonisation fondé sur le consensus et l’impartialité de l’État », a écrit le député LFI Bastien Lachaud sur sa page Facebook.
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