L’export d’une espèce d’holothurie réglementé

L’Holothuria lessoni, une espèce d’holothurie présente dans les eaux calédoniennes et pêchée pour être exportée vers les marchés asiatiques, a été inscrite en annexe II de la convention de Washington (ou Cites), qui réglemente le commerce international des espèces sauvages menacées. Pour exporter cette holothurie, il faudra à compter du 5 juin 2027 détenir un permis Cites, délivré par le Sivap.