L’export de minerais étendu dans la division

Le projet d'export de minerais se pose dans une offre de reprise de PRNC, à hauteur de 2 à 3 millions de tonnes par an. © Archives DNC / Yann Mainguet

Par 28 voix contre 21, le Congrès a adopté, mardi 31 mars, en seconde lecture à la demande du président de la province Nord, la loi du pays amendée qui autorise l’exportation sous conditions des minerais bruts depuis les trois réserves géographiques métallurgiques – Tiébaghi, Koniambo et Sud latéritique. « Il faut maîtriser la ressource minière, la transformation doit être locale », a insisté Joseph Goromido, de l’UNI, rejoint dans la contestation du texte par tous les indépendantistes. Ce vote s’est construit dans le contexte de potentielle reprise de l’usine du Sud par le consortium NBM, pour New Battery Metals. Selon la présidente de la province Sud, Sonia Backès, une réunion était prévue mercredi 1er avril à Paris « pour finaliser le deal ».