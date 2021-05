C’est la priorité des priorités pour l’exécutif depuis le début de son mandat. « Nous avons beaucoup d’actions en cours sur l’alcool, la délinquance des mineurs primo-délinquants avec la création d’un centre spécifique, à Néméara », précise Sonia Backes. Ces actions concernent aussi bien la lutte contre l’errance des jeunes, avec le contrôle des mineurs entre 22 heures et 5 heures du matin par les forces de l’ordre, que l’aide aux communes pour l’acquisition de caméras de vidéosurveillance à Nouméa et dans l’agglomération. La protection, c’est aussi les travaux de rénovation des centres médico-sociaux de Thio et l’île des Pins, le plan d’action requins ou encore l’adoption de la nouvelle stratégie touristique afin de préserver les entreprises du secteur.

Sonia Backes a précisé le contexte dans lequel l’exécutif avait trouvé la province Sud, le 17 mai 2019. « On avait une situation financière préoccupante avec des charges de fonctionnement très importantes et nous avons su redresser la barre. » Ce qui a changé depuis deux ans ? « C’est l’état d’esprit », souligne la présidente, rappelant au passage que le début de mandature a été confronté à des crises majeures avec le Covid-19, puis les incidents liés à la vente de Vale NC.

Développement

L’exécutif a ensuite énuméré ses actions de développement économique en rappelant les efforts de restriction budgétaire qui ont permis à la collectivité de « mettre en œuvre les engagements sur lesquels nous avons été élus en 2019 », a indiqué Philippe Blaise, le premier vice-président de l’assemblée de province, précisant que « nous allons avoir désormais les moyens d’investir pour soutenir l’économie. Parce que le budget d’investissement, ce n’est pas que les routes et les ponts, c’est aussi des aides à l’équipement qui profitent aux communes, aux associations et à l’ensemble de la société civile ». Au-delà des mesures d’aides à l’emploi améliorées, du plan « Arbres et reboisement » ou les aides pour les plus démunis dans l’accession au logement, la province Sud lance cette année sa nouvelle stratégie de développement économique avec Talents calédoniens. Ce programme s’adresse aux jeunes diplômés pour les inciter à revenir s’installer sur le Caillou.