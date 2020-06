• Discussions sur la troisième semaine de quarantaine

Concernant les arrivées sur le territoire, le protocole de quarantaine est pour le moment maintenu à 14 jours dans un hôtel, suivi d’une semaine de confinement « strict » à domicile. Mais Thierry Santa a indiqué que des discussions étaient en cours sur l’opportunité de garder ou non la troisième semaine « mise en œuvre quand l’épidémie en Europe, et en France, était à son paroxysme ». Désormais, la situation paraît plus maîtrisée dans les pays avec lesquels nous sommes en contact. La loi actuelle est en vigueur jusqu’au 10 juillet.

• Un protocole particulier pour les experts

Un protocole particulier est en cours d’élaboration par la Dass pour l’accueil des experts scientifiques et techniques, nationaux et internationaux, qui viennent pour de très courtes durées au service des industries, des entreprises, établissements publics et pour lesquels une quarantaine si longue n’est pas envisageable. A priori, Ils ne seraient pas soumis à la quatorzaine obligatoire, mais empêchés de tout contact avec la population.