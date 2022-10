Entre les listes d’attente, la crise sanitaire, le manque de médecins et la longueur des examens, elle n’a pu avoir accès à la PMA que cette année. Une histoire qui fait écho à celle d’Aurélie dans son combat pour devenir maman. Après maints essais pour avoir un bébé et une tentative d’insémination ratée, un gynécologue finit par lui diagnostiquer la maladie. « L’endométriose a mis un nom sur mon infertilité et m’a permis de comprendre que le problème n’était pas psychologique. Je ne comprenais pas pourquoi je ne tombais pas enceinte. Tout le monde me disait de ne pas y penser. C’était un crève-cœur, je n’imaginais pas ma vie sans enfant. » Aurélie a finalement eu son fils après avoir été opérée d’une cœlioscopie puis sa fille quelques temps après. Quatorze ans plus tard, la quadragénaire a décidé de se faire enlever l’utérus. « Je n’en pouvais plus d’avoir des règles très douloureuses, hémorragiques. Depuis, je revis. »

Pour Angélita Tahiata, l’accès à la maternité n’a pas non plus été un long fleuve tranquille. Si son premier enfant est venu au monde sans trop de difficulté, ce n’est que quatre ans plus tard, quand ils décident avec son mari d’avoir un autre bébé, que les choses se compliquent. Ils consultent au bout de deux ans et subissent de nombreux examens. « Psychologiquement, c’était très dur d’admettre qu’il y avait un problème. » Les résultats tombent : aucun problème. Angélita et son mari se tournent vers la PMA. La première fécondation in vitro ne fonctionne pas. Angélita voit un autre gynécologue qui lui parle tout de suite d’endométriose et lui prévoit une cœlioscopie. Elle peut enfin désigner un coupable pour ses douleurs « innommables » à chaque retour de règles, son « mal de dos » et son « extrême fatigue. »